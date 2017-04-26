رئيس لجنة الشؤون الدينية البرلمانية المصرية: زيارة بابا الفاتيكان رسالة سلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- ثمّن رئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان المصري والرئيس السابق لجامعة الازهر، أسامة العبد زيارة البابا فرنسيس لبلاده المرتقبة يوم الجمعة المقبل، واعتبرها “رسالة سلام”.

وأضاف في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن “زيارة بابا الفاتيكان ولقاءه شيخ الازهر والبابا تواضروس الثاني خطوة مهمة وايجابية للتعاون معا لقطع دابر الارهاب فكرا وقولا وعملا”.

واعتبر الرئيس السابق لجامعة الازهر أن الزيارة “خطوة على الطريق الصحيح”، ورسالة مفادها أن “الديانات السماوية تحارب الارهاب والفكر الأسود الأعمى، الذي لا دين ولا عقل له”.

وهذه هي الزيارة الأولى للبابا فرنسيس للقاهرة تحت شعار (بابا للسلام في مصر السلام)، والثانية من نوعها بعد زيارة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عام 2000. وتأتي بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويلتقي خلالها أيضا شيخ الأزهر، احمد الطيب، الذي زار حاضرة الفاتيكان العام الماضي