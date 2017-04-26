أسقف ايطالي: المضاربات حول الهجرة تشمل الشتائم أيضا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال أسقف ايطالي إن المضاربات التي تقوم حول قضية الهجرة تمتد لتشمل تبادل الشتائم أيضا.

وأضاف الأمين العام المونسنيور نونتسيو غالانتينو أنه “فيما يتعلق بمسألة الهجرة، لا تقتصر المضاربات فقط على من يكسب المال بطريقة غير شريفة على أكتاف المهاجرين”، بل “يمارس المضاربة أيضا من يستخدم تعبيرات مثل سلب المهاجرين وظائف الايطاليين”.

على هامش تقديم رسالة مجلس الأساقفة الايطاليين بمناسبة عيد العمال العالمي (الأول من أيار/مايو).

وأشار المونسنيور غالانتينو الى أن “هناك قضايا وحقائق في إيطاليا لا يمكن التعامل معها بصراع مفرط”، وفي هذا الصدد، حذر من أن “مواجهة موضوعات بهذا الحجم بمصادمات يغالى فيها، يديننا بالهزيمة، ويمثل مجرد ذريعة لتأكيد الأيديولوجية التي نتحرك من خلالها”.

وخلص المسؤول الفاتيكاني مطلقا نداء، بأن “الصراع يسمم الأجواء، فليس هناك موضوع يواجه دون مصادمات، وأعني هنا شتائم ونبرات لا تحتمل، لا تفضي بنا الى أية نتيجة.”