ترتيبات لزيارة ترامب لإسرائيل نهاية الشهر المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- تجري اتصالات إسرائيلية-أمريكية لترتيب زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل نهاية شهر أيار/مايو المقبل.

وقالت مصادر سياسية للإذاعة الإسرائيلة إن “الإتصالات في مراحل متقدمة بين اسرائيل والولايات المتحدة للتحضير للزيارة”.

وأضافت “لم يتم تحديد موعد الزيارة”، ومع ذلك فقد أشارت إلى أنها قد تجري بعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى اوروبا، حيث من المقرر أن يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل وقمة الدول الصناعية السبع الكبرى بمدينة تاورمينا في جنوب إيطاليا.

وتابعت إن”وفدا امريكيا رفيعا سيصل الى إسرائيل قريبا لهذه الغاية”.

وكان ترامب استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض منتصف شهر فبراير/شباط الماضي.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في البيت الأبيض يوم الثالث من شهر أيار/مايو.