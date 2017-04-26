البابا: إن لم يتحلّ رجل السلطة بالتواضع يكون خراباً للآخرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – رأى البابا فرنسيس أن أصحاب السلطة إن لم يتحلّوا بالتواضع يكونون خراباً للآخرين.

وفي رسالة فيديوية مفاجئة بعثها للمشاركين بإجتماع (تيد 2017) الدولي، الملتئم في فانكوفر (كندا)، تحت عنوان “المستقبل هو أنت”، أضاف البابا أنه “كلما كبرت سلطة المرء إزداد تأثيرا على الناس، ودعي الى التحلي بالتواضع بشكل أكبر”، لأنه “خلافا لذلك، ستؤدي السلطة الى خرابه مما يؤدي بالتالي الى إلحاق الخراب بالآخرين”.

وذكر البابا أنه “بتواضع ومحبة حقيقيين، تتحول السلطة الأعلى والأقوى الى خدمة وتنتشر الخير”. وحذّر من أن “مستقبل البشرية ليس فقط في أيدي السياسيين والقادة الكبار والشركات الكبرى”، مستدركا “نعم إن مسؤوليتهم هائلة”، لكن “المستقبل هو في الغالب بأيدي أناس يعترفون بالآخر ويرون أنفسهم جزءاً من المجتمع”. واختتم مؤكدا “نحن بحاجة الى بعضنا البعض”.