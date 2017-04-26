رغم اعتراض نتنياهو، وزير خارجية المانيا يلتقي قادة منظمات إسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- التقى وزير خارجية المانيا، زيغمار غابرييل، مع قادة عدد من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، رغم اعتراض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو والذي الغى إجتماعا، كان من المقرر عقده أمس مع الوزير الألماني.

وقالت حركة (السلام الآن) الإسرائيلية، التي ترصد الإستيطان في الأراضي الفلسطينية، في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لقد تشرفنا بالاجتماع مع وزير الخارجية الألماني أمس، خلال زيارته لإسرائيل. إن قرار نتنياهو بإلغاء اجتماعه مع وزير الخارجية، بسبب اجتماعنا، أظهر استعداده للتضحية بعلاقات إسرائيل مع أكبر حليف لها في أوروبا من أجل كسب رأس المال السياسي الداخلي ومواصلة التحريض ضد من يعارضون سياساته”.

وكان نتنياهو قرر أمس الغاء إجتماعه مع غابرييل، بعد رفض الأخير اشتراط نتنياهو اللقاء بالغاء الإجتماع مع ممثلي المنظمات الإسرائيلية.

وشارك في اللقاء، الذي عقد بعيدا عن وسائل الإعلام، ممثلون عن منظمات (السلام الآن) و(بتسيلم) و(كسر الصمت) وجميعها ترصد النشاطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا الصدد قالت منظمة (بتسيلم)، في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ” رسالتنا واحدة – للجمهور الإسرائيلي كما للمجتمع الدولي: نحن كإسرائيليين، لا يمكننا التسليم بواقع استمرار الاحتلال – الذي بلغ عامه الخمسين – وبانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عنه. رئيس الحكومة ومعظم زملائه في الائتلاف الحكومي وفي المعارضة لا نيّة لديهم لإنهاء الاحتلال؛ ولذلك فالمطلوب هو أن يكون المجتمع الدولي حازمًا في اتخاذ خطوات توضّح لنتنياهو أنّ ما يفعله وراء الخطّ الأخضر يتجاوز خطوطًا حمراء”.

واضافت “لا يمكن أن تتمتّع إسرائيل بعضويتها في نادي الدول الديمقراطية دون أن تلبّي شروط الحدّ الأدنى للديمقراطية”، كما أن “استمرار إسرائيل في فرض سيطرتها العسكرية على شعب آخر مستهترةً بالمبادئ الأخلاقية الأساسية وبالقانون الدولي، يجب أن يكون له ثمن”. وتابعت (بتسيلم) “لا نحن ولا العالم نتلقّى الأوامر من رئيس الحكومة. سوف نواصل النضال ضدّ الاحتلال، في إسرائيل وفي كلّ حلبة دوليّة لها وزنها، إلى أن يزول الاحتلال من الوجود”.

وكان غابرييل قد وصف قرار نتنياهو الغاء الإجتماع معه بأنه “مؤسف”.

وكان نتنياهو قال أمس”السياسة التي أنتهجها واضحة: لن ألتقي دبلوماسيين يزورون إسرائيل ويلتقون تنظيمات تشوه سمعة جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وتسعى إلى محاكمة جنودنا كأنهم مجرمي حرب”. وأضاف “ما هو لن يطرأ على بال هؤلاء الدبلوماسيين بأن يقوموا بذلك في الولايات المتحدة أو في بريطانيا أو في أي مكان آخر.جنودنا يشكلون الأساس لوجودنا. إنهم يحموننا ونحن سنحميه”. ومع ذلك فقد شدد نتنياهو على أن “علاقاتنا مع ألمانيا متينة ومهمة وهذا لن يتغير”.