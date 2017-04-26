مفكر كاثوليكي مصري: زيارة البابا لمصر تأتي على خطى فرنسيس الأسيزي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أشار المفكر الكاثوليكي المصري، إميل أمين، إلى أن زيارة البابا فرنسيس لمصر “تذكرنا بزيارة سميه القديس فرنسيس الاسيزي الى القطر المصري والتي جرت في وقت ما عرف في العالم العربي بحروب الفرنجة وفي الغرب باسم الحروب الصليبية”.

واضاف أمين، مؤلف كتاب (الفاتيكان مرتفعات النبؤة .. فصول من الدين والدولة) انه “من الثابت تاريخيا أن القديس فرنسيس الأسيزى قد حضر إلى مصر فى 24 يونيو سنة 1219 والتقى السلطان الكامل بن الملك السلطان العادل الأيوبي، وقد كان زمن الصدام محتدما بين الشرق والغرب”.

وقال المفكر الكاثوليكي المصري “كان اللقاء هو بداية الحوار الإسلامى المسيحى عبر التاريخ، حوار جرى بكثير من الإحترام المتبادل، وقد أكرم السلطان وفادة الأسيزى وصرح له بالبقاء وابناءه فى مصر وفى الأراضى المقدسة فى فلسطين”.

ولفت أمين إلى أن “اليوم يمضى البابا فرنسيس إلى أرض الكنانة، وفى قلبها الجامع الأزهر، ليخاطب العالم بلسان السلام نفسه الذى خاطب به القديس السلطان قبل نحو ثمانمائة عام، دافعا للوراء نظريات الصدام والمؤامرة ومقدما عليها نسقا راقيا من الأنسنة حيث شعوب العالم يمكنها ان تحيا معا ، وتتعاون على البر والتقوى”.

وقال أمين إن “مصر تنتظر زيارة الاب الاقدس بشوق ومحبة وتأمل في ان تكون زيارته مفتتح عهد جديد من السلام الاقليمي والعالمي”.

وكان الأب مايكل بيري، الخادم العام للرهبنة الفرنسيسية للإخوة الأصاغر، قد شدد في وقت سابق على أن “البابا مدرك بأنّهم سيحتفلون بمرور 800 عام على زيارة القديس فرنسيس إلى مصر حيث قابل عندئذٍ السلطان مالك الكامل كخطوة من أجل الحوار مع المسلمين”، حسبما نقلت عنه اذاعة الفاتيكان.