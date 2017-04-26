ألفانو مهاتفا السراج: الحوار السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الخارجية الايطالي، أنجيلينو ألفانو، خلال مكالمة هاتفية الأربعاء مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، على أن “الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة” الليبية، معلنا أن روما ستستمر في تحركاتها لصالح السلام هناك.

كما أعرب ألفانو عن “ارتياحه للأجواء الإيجابية والودية”، التي سادت قبل أيام قليلة في اجتماع بالعاصمة روما، جمع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، برئيس مجلس الدولة عبد الرخمن السويحلي، والتي لعبت إيطاليا “دورا هاما” في ترتيبه.

وفي هذا الصدد، نقلت الخارجية الايطالية عن رئيس الحكومة الوفاق الليببة، التي تحظى بالدعم الأممي، “استحسانه لهذه المبادرة بوساطة إيطالية”، كما جدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية خلال المحادثة الهاتفية “الدعم الإيطالي الكامل لتنفيذ الاتفاق السياسي” الموقع بين الأطراف الليبية في منتجع الصخيرات بالمغرب أواخر العام 2015

كما شدد ألفانو على “الدور المركزي للمجلس الرئاسي في إطار عملية تعزيز المؤسسات في ليبيا”، وقال “لا يمكننا السماح بعودة ليبيا مرة أخرى إلى حالة من الفوضى، لما لذلك من تداعيات في مجالات الإرهاب والاتجار بالبشر ”، مذكرا بـ”التزام الحكومة الإيطالية في تعزيز الإطار المؤسسي بمقتضى الاتفاق السياسي، كما أشار إلى ذلك البيان الختامي لإجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) الأخير في لوكا” بإيطاليا.

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