أربعة محاور لمؤتمر “الأزهر العالمي للسلام” بحضور بابا الفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء



روما – ينطلق غدًا الخميس، ولمدة يومين (مؤتمر الأزهر العالمي للسلام)، وذلك بحضور عدد من القيادات الدينية من أنحاء العالم وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر شيخ الازهر أحمد الطيب، ويتضمن كلمة للبابا فرنسيس في ختام المؤتمر.

وحسب بيان للأزهر “يناقش المؤتمر 4 محاور رئيسية، تتمثل في: معوقات السلام في العالم المعاصر. المخاطر والتحديات، إساءة التأويل للنصوص الدينية وأثره على السلم العالمي، الفقر والمرض بين الحرمان والاستغلال وأثرهما على السلام، ثقافة السلام في الأديان بين الواقع والمأمول”.

وأضاف البيان “يوجِّه المؤتمر رسالة مشتركة للعالم كله بأنَّ رموز وممثلي الأديان المجتمعين في رحاب الأزهر الشريف يُجمِعون على الدعوة إلى السلام بين قادة الأديان وكافة المجتمعات الإنسانية، ويُؤكِّدون انطلاقًا من الثقة المُتَبادَلةِ بينهم، على دعوة أتباعِ الأديان للاقتداء بهم، والعمل بهذه الدعوة يدًا واحدة من أجل نبذ كل أسباب التعصب والكراهية، وترسيخِ ثقافة المحبة والرحمة والسلام بين الناس”.