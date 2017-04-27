المفوضية الأوروبية: قروض لتونس بقيمة نصف مليار يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وقع المفوض الأوروبي المكلف الشؤون المالية بيير موسكوفيتسي، ووزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي بوجناح، اتفاقاً اقتصاديا اليوم في بروكسل بقيمة 500 مليون يورو.

وسيساهم هذا الاتفاق، الذي يأتي على شكل قروض ميسرة الشروط ومتوسطة الأجل، في مساعدة السلطات التونسية على إنجاز الإصلاحات الهيكلية وتخفيف القيود المفروضة على التمويل التونسي وتشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في البلاد.

وستُصرف القروض المنصوص عنها في الاتفاق على 3 دفعات في الفترة الواقعة ما بين 2017-2018، و”هي متابعة لبرنامج سابق تم إقراره عام 2014 بقيمة 300 مليون يورو لمساعدة الاقتصاد التونسي”، حسب كلام المفوض الأوروبي.

واعتبر موسكوفيتسي أن توقيع الاتفاق اليوم يعبر عن صلابة التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة السلطات التونسية على النهوض بالتحديات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد رفع من مستوى دعمه لتونس منذ عام 2011، من أجل مساعدتها للتحول نحو الديمقراطية، باعتبار أن هذا البلد، برأي الغرب، هو البلد العربي الوحيد الذي نجح في تجاوز اضطرابات ما عٌرف بالربيع العربي.

هذا وكان البرلمان الأوروبي قد أقر هذا الاتفاق في تموز/يوليو الماضي.