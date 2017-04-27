أسقف مصري: مؤتمر الأزهر سيعد بياناً حول تجديد الخطاب الديني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال أسقف مصري إن “المؤتمر الدولي للسلام” لجامعة الأزهر، الذي سيبلغ ذروته بعد ظهر يوم الجمعة 28 نيسان/أبريل مع خطاب البابا فرنسيس، سينشر أيضا بيانا حول تجديد الخطاب الديني، أعد بفضل مساهمة علماء مسلمين مشهورين من هذه المؤسسة الأكاديمية”.

وفي تصريحات لوكالة أنباء (فيدس) الفاتيكانية الخميس، أضاف أسقف أسيوط للأقباط الكاثوليك، الأنبا كيرلس وليم سمعان، أن “الخبر الذي نشرته الصحف يبدو مثيرا للاهتمام، إنْ اعتبرنا أن طلب تجديد الخطاب الديني لمواجهة نزعات التعصب والتطرف، قد جاء من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكرر للأزهر بالتحديد، وبقوة أكبر منذ بداية عام 2015″، والذي “اشتكى حتى الآن كثيرا من غياب رد على طلبه”.

كما أكد الأنبا كيرلس أن “الحكومة ملأت شوارع القاهرة بملصقات ترحيب” بالبابا، وكذلك “الإخوة الأقباط الأرثوذكس علّقوا لافتاتهم أيضا”، مبينا أن “الشباب الكاثوليك يتدفقون الى القاهرة من جميع أنحاء البلاد للمشاركة بحج تعليمي ونشاطات روحية ستبلغ أوجها صباح السبت عند إقامة البابا القداس في ملعب سلاح الجو”.

وذكر الأسقف الكاثوليكي أن “الشباب سيشاركون غدا بقداس يحتفل به بطريرك الأقباط الكاثوليك إبراهيم إسحق، والأساقفة الكاثوليك، يُقام على الهواء في منطقة القاهرة الجديدة”، بينما “ستذهب مجموعة من الشباب مساء غد الى حديقة السفارة البابوية لإثارة ضجة احتفالية، على أمل أن يطل البابا عليهم من النافذة قبل أو بعد العشاء، ليوجه إليهم بضع كلمات”.