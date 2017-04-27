رئيس هيئة الشارقة للكتاب: حرص على تعزيز الحضور الأوروبي بمهرجان الطفل القرائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الشارقة – أكّد رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري على حرص إدارة مهرجان الشارقة القرائي الطفل على زيادة المشاركة الأوروبية، وأثنى على المشاركة الإيطالية التي حصلت على جوائز، وشدد على أن هذا المهرجان هو “الأول من نوعه وحجمه على مستوى العالم العربي قاطباً.”

وقال العامري، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “هناك العديد من المشاركات الأوروبية ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، من أوروبا الشرقية والغربية، فالوجود الأوروبي يعزز من الطابع الدولي لهذا المهرجان، ونحن حريصون على استمراره وتنميته”. وأضاف منوها “قد فازت إيطاليا بجائزة المهرجان، وكذلك إسبانيا، وقد وفّر هذا الفوز فرصة للاحتكاك بين رسامي رسوم الأطفال العرب والأوروبيين، وهذا المهرجان يعمل على تعزيز أسلوب القراءة والطرح القرائي على مستوى لغات العالم، كاللغة الإيطالية والإسبانية واللغات الأوروبية الأخرى التي مازالت كلها لغات حية”.

وأكّد رئيس هيئة الشارقة للكتاب أن المهرجان القرائي للطفل هو “الوحيد للقراءة الموجه للطفل على مستوى الوطن العربي، وليس فقط على مستوى الخليج”. وزاد “هناك معارض كتب للأطفال في بعض العواصم والمدن العربية، لكنها مجرد معارض كتب، ما مهرجان الشارقة فهو احتفالية واسعة ومتكاملة، والوحيد من نوعها على مستوى الوطن العربي حتى الآن”.

وحول الجديد في هذا المهرجان، قال العامري “نعمل على تعزيز الجهود الرامية للتشجيع على القراءة، وعندما نتحدث عن القراءة نعني هنا كيف نجعل المجتمع قارئاً، ونتحدث عن الاستثمار في المستقبل من خلال الطلبة والأطفال واليافعين والشباب، الذين يحضرون هذا المهرجان ويساهمون به، ونحن من خلال المهرجان ونشاطاته الكثيرة جداً والمتنوعة نُقدّم القراءة عن طريق الترفيه التعليمي بطريقة مميزة، ونحاول أن نرتقي بالقراءة لدى الأجيال الشبة والصغيرة إلى أعلى المستويات”.

وعن الفعاليات، قال “يبلغ عدد الفعاليات الثقافة المتنوعة 2093 فعالية، وعلى سبيل المثال هناك رحلة عبر الدماغ البشري التي عززت من تطوير وتعريف الصغار والكبار بأهمية الدماغ وعمله، وأيضاً هناك معرض رسوم للأطفال، يُحاكي الواقع ويُقدّم فنون وجماليات الرسم، ويحاول أن يرتقي بصناعة كتاب الطفل على مستوى العالم”.

وأشار إلى أن “هذا الاحتكاك العالمي وهذه المسابقات العالمية التي نُقدّمها خلال المهرجان تُعزز من أهمية العناية برسوم كتب الأطفال، وعندما نجد أن العديد من مدراء معارض كتب الأطفال الدولية الهامة يحرصون على الحضور للمهرجان والمشاركة به، كمديرة معرض بولونيا التي اهتمت شخصياً بحضور هذا المهرجان، فإننا نُدرك بأن هذا المهرجان يُقدّم بالفعل بُعداً آخر لصناعة القراءة والنشر المودهة لطفل على مستوى العالم العربي وأبعد من ذلك”.

وتابع “كذلك فإن وجود 123 دار نشر عربية وغير عربية، وبلغات عدة، تعرض مجموعات كبيرة من الكتب، ودور نشر إيطالية وفرنسية وأمريكية وآسيوية، تحرص على المشاركة، يدعمها انفتاح دولة الإمارات على مختلف الحضارة، واهتمامها بكل الجاليات والحضارات، يؤكد على رسالتنا التي تُحرّص التبادل والحراك الثقافي، وتعزيز تكوين المستقبل من خلال الرهان على الجيل الصغير الشاب، وصناعة جيل قارئ يُسهم في تطور الإنسانية”.

وأوضح أن “قيادة الإمارة شددت على ضرورة أن يكون المجتمع مجتمع قارئ، لذلك تعمل الشارقة بمؤسساتها على تعزيز القراءة في المجتمع، وبناء شخصية المستقبل، والاستثمار في الأطفال، بغض لنظر عن جنسياتهم وتوجهاتهم”.

وأثنى على الفعاليات التي ترافق المهرجان، وقال إن معظمها “فعاليات تفاعلية، فهناك علم الأطفال والطب الجنائي، لتعريف الطفل بالبصمة وبالتوفير وبالمصارف في مختلف مجالات الحياة، لأنها عبارة عن مدرسة للحياة الواقعية، كل هذا التنوع يُعزز من بناء الإنسان”.

وقال إن هيئة الشارقة للكتاب “تدعو جهات مختلفة للمشاركة بالمهرجان وفعالياته، وتطلب منهم الأفكار التي تعمل على ترجمتها لفعاليات ملموسة، فضلاً عن دعوة وزارات ومؤسسات حكومية، تساهم بدورها في إغناء المهرجان بالأفكار والمشاريع وورشات العمل”، معلنا “إن عدد زوار المعرض فاق الــ60 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة الأولى من المهرجان، وهو رقم كبير بالنسبة لفعاليات متخصصة بالطفل على المستوى العربي”.