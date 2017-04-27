وزير الداخلية الايطالي: لا للاحكام المتسرعة بحق منظمات انقاذ المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا وزير الداخلية الايطالي ماركو مينيّتي إلى “تجنب التعميمات والأحكام المتسرعة”، في اشارة الى تكرار توجيه بعض السياسيين والقضائيين لأصابع الاتهام تجاه المنظمات الانسانية غير الحكومية الناشطة في عمليات انقاذ المهاجرين بمياه المتوسط بـ”التواطء” مع مهربي البشر.

وطالب وزير الداخلية في مداخلة برلمانية، حول دور المنظمات غير الحكومية في انقاذ المهاجرين، بـ”تقييم دقيق للأحداث”، واصفا المسألة بـ”الحساسة والحاسمة”.

وكان كبير ممثلي الادعاء في مدينة كاتانيا (جنوب إيطاليا)، كارميلو زوكّارو، قد قال في لقاء خلال برنامج للقناة الثالثة الحكومية بثته صباح الخميس “في اعتقادي، بعض المنظمات غير الحكومية ربما تتحصل على تمويل من مهربي البشر. وأنا على علم بإتصالات….. إنها تجارة تدر أموالا تفوق تجارة المخدرات. عليك بمضاعفة 600 يورو (ثمن الرحلة) بـ8500 خلال ثلاثة أو أربعة أيام”، في إشارة إلى أكثر من 70 عملية انقاذ قبالة المياه الليبية استمرت لثلاثة أيام أواسط الشهر الجاري، كانت حصيلتها حوالي ثمانية آلاف وخمسمائة مهاجر غير نظامي.

ووفق زوكّارو، فإن “طريقة تنفيذ الإنقاذ في البحر حاليا لا تقلل من أعداد الموتى إذا كانت سفينة إنقاذ لمنظمة غير حكومية تتحرك بالقرب من الشواطئ الليبية، حيث لا يوجد خطر يبرر التدخل”.

ولكن كبير ممثلي الادعاء في المدينة الصقلية استدرك مضيفا “من الواضح يتعين علينا أن نفرق بين منظمات غير حكومية وأخرى. هناك منظمات تعمل منذ وقت طويل وتؤدي عملا عظيما في مختلف السيناريوهات الدولية، كـ(أطباء بلا حدود) أو (إنقاذ الطفولة) منظمات أغراضها بالتأكيد إنسانية”.