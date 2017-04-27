أمين عام ناتو: فريق خبراء خلال أسابيع إلى ليبيا لمناقشة كيفية المساعدة في بناء المؤسسات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد الأمين العام لشمال الاطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرغ الاعراب عن استعداد الحلف “لمساعدة ليبيا، ولا سيما فيما يتعلق ببناء المؤسسات”، معلنا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني، ارسال فريق خبراء الى خلال الاسابيع المقبلة لمناقشة هذه المساعدات مع السلطات الليبية

وقال ستولتنبرغ، الذي يزور روما ضمن عواصم أخرى للدول الأعضاء قبل التئام القمة الاستثنائية لشمال الاطلسي في الاسبوع الأخير من الشهر المقبل، “لقد تحدثت مع رئيس الوزراء (فائز) السراج الأسبوع المنصرم. فريق خبراء سيكون مع السلطات الليبية في غضون الأسابيع المقبلة لمناقشة كيفية مساعدة الحلف في بناء المؤسسات الليبية: وزارة دفاع حديثة، أركان عامة ومخابرات، (جميعها) حاسمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

واضاف أمين عام (ناتو) “نحن ممتنون للعمل الذي تقوم به إيطاليا… حقا أنها تساعد في حل الأزمة (في ليبيا) من خلال العملية السياسية”، في إشارة ألى جهود وساطة تقوم بها روما من أجل التقريب بين الفرقاء الليبيين بشأن تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في منتجع الصخيرات بالمغرب أواخر العام 2015 .