 عباس يلتقي السيسي في طريقه للقاء ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم غد السبت في العاصمة المصرية القاهرة، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الأربعاء المقبل.

وقال مسؤول فلسطيني لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الجمعة، إنه “سيتم في الإجتماع بحث التطورات في القضية الفلسطينية والإقليمية وتنسيق المواقف قبيل اللقاء مع ترامب الذي كان الرئيس المصري قد التقاه مؤخرا في البيت الأبيض”.

وأضاف “كما سيجري بحث التطورات الأخيرة في غزة، على ضوء المساعي لإنهاء الإنقسام عبر إنهاء حركة (حماس) سيطرتها على القطاع”.

هذا وسيكون لقاء عباس وترامب هو الأول بين الرجلين.

واعلنت إسرائيل إن الرئيس الأمريكي سيزورها في الثاني والعشرين من أيار/مايو المقبل.

وخلافا للرؤساء الأمريكيين السابقين الذين زاروا المنطقة فإن زيارة ترامب لا تتضمن حتى الآن زيارة إلى الأراضي الفلسطينية.