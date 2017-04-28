ايطاليا: اعتقال مهاجر من الكونغو لإنتمائه لخلية سلفية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برينديزي – أعلنت مصادر أمنية ايطالية عن اعتقال مهاجر من الكونغو في مدينة برينديزي (جنوب)، كونه عضوا في خلية سلفية.

وأضافت المصادر أن “العملية جرت من قبل قوات شرطة برينديزي في إطار مكافحة الإرهاب”، مشيرة الى أن “تحقيقات مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) في المدينة، تحت إشراف النيابة العامة في ليتشي والنيابة الوطنية لمكافحة المافيا والإرهاب، قادت إلى إعتقال المهاجر الكونغولي نكانغا لوتومبا (27 عاما) بتهمة التورط بنشاط هدفه الإرهاب الدولي”.

وذكرت أن “الرجل الذي يعيش في ألمانيا، ويستضيفه مركز إقامة اللاجئين ببلدة ريستينكو في برينديزي، يعتبر عضوا في خلية سلفية تنشط في برلين”، حيث “تأكد عناصر (ديغوس) من التأييد التام لأيديولوجية تنظيم (الدولة الإسلامية) من جانب لوتومبا وعضو آخر في الخلية مقيم في برلين، وهو المغربي سفيان العامري(22 عاما)، الذي طرد من الأراضي الإيطالية”.

وأوضحت الشرطة أن “هذا الأخير، تبيّن على أية حال اتصاله بالتونسي أنيس العامري، المسؤول عن الهجوم على سوق عيد الميلاد ببرلين في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016”. وقد “أتاحت الأنشطة التقنية إكتشاف مسيرتهما نحو التطرف الديني ورغبتهما بالإقدام على أعمال العنف، حتى التضحية بالنفس، على مسارح تشغيلية مختلفة”.

وقالت الشرطة إن “التحقيقات التي تمت في إطار تنسيق مركز مكافحة الإرهاب وبدعم جهاز التعاون الدولي للشرطة، الذي أمّن الإتصال بالسلطات الألمانية، سمح بتحديد وتحييد تخطيطات الخلية المكونة من ما لا يقل عن 11 عضوا”.