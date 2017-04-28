برلماني ايطالي: على سفن المنظمات غير الحكومية اتباع قواعد البحرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني ايطالي إن “على المنظمات غير الحكومية”، الناشطة بمجال إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، “اتباع البروتوكولات عمليات (تريتون و صوفيا) الأوروبيتين”، أي “سفن قوات البحرية”.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب وعضو حركة (5 نجوم) لويجي دي مايو إلى الوراء، في تصريحات متلفزة الجمعة، أن على هذه السفن “العودة الى قناة صقلية، والتحرك للتدخل فقط عند ورود نداء استغاثة ما”. وأردف “إن كنّا سنذهب لجمع المهاجرين من على بعد 8 أميال بحرية عن سواحل ليبيا، فهذا ليس إنقاذا”.

وتابع “أريد إنقاذ الناس في البحر المتوسط لا تحفيز الهجرة، لأننا سجلنا رقما قياسيا آخر من المهاجرين في إيطاليا، والذي كلفنا 5 مليارات يورو في السنة من الأعمال التجارية التي تدور حول الهجرة من قبل الجمعيات التعاونية والمؤسسات”.

وذكر دي مايو أن “علينا أن نخلق وكالات أوروبية في بلدان العبور”، فـ”بهذه الطريقة، عندما يريد المهاجرون المجيء إلى إيطاليا، عليهم التقدم بطلب، وعلينا أن نمتلك إمكانية البت في من يمكنه ومن لا يمكنه المجيء”.

وخلص نائب رئيس مجلس النواب الى القول “يمكننا القيام بعمل انتقائي في دول مثل النيجر ونيجيريا”، متسائلا “لماذا يجب علينا إعادة 80% من القادمين الى بلادنا، في حين يمكنهم البقاء هناك؟”.