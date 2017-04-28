عريقات يتهم إسرائيل بمحاولة تخريب لقاء عباس-ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – إتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إسرائيل بمحاولة التخريب على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الأربعاء المقبل.

وأشار عريقات في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الجمعة، بهذا الصدد، إلى سلسلة من المشاريع الإستيطانية التي تدفعها إسرائيل في مدينة القدس الشرقية بما فيها بناء نحو 10 آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس الدولي على أرض قلنديا الفلسطينية، ومصادرة أراض في حي رأس العامود، من أجل بناء “مركز خدمات المعلومات ومكان للاجتماع”، لزوار المقبرة اليهودية المحاذية للمسجد الاقصى.

واعتبر عريقات أن “هذا الامعان الاسرائيلي بتصعيد الاستيطان والانتهاكات الممنهجة المتواصلة رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تعدّ حالياً لزيارة الرئيس الفلسطيني مطلع الشهر المقبل، وتخريبا متعمداً للجهود الدولية التي تبذل من أجل استئناف العملية السياسية”.

وقال “إن وجه الاحتلال الحقيقي الذي تمثله حكومة نتنياهو المتطرفة، وإصرارها على المضي بفرض مشروعها الاستعماري على كل فلسطين يتطلب أن تستقي كل من الولايات المتحدة ودول العالم العبر في أنه لا يمكن أن يعم السلام في المنطقة برمتها أو الوصول الى تسوية سياسية عادلة وشاملة دون ردع الاستيطان ووقفه بشكل كامل وايجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقا للقرار 194، والافراج عن جميع الأسرى وانجاز استقلال فلسطين وعاصمتها القدس”.

وجدد عريقات “الموقف الفلسطيني الثابت من الاستيطان بأشكاله كافة، باعتباره مخالفاً لجميع الشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة”، وقال “ستواصل فلسطين ملاحقة الاحتلال ومسؤوليه في جميع الهيئات الدولية ومحاسبتهم على خروقاتها للقانون الدولي، وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبونها في فلسطين المحتلة”.