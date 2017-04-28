البابا يبدأ رحلته الرسولية الى مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن طائرة شركة أليتاليا التي تحمل البابا فرنسيس، أقلعت من مطار روما الدولي (ليوناردو دافنتشي) بضاحية فيوميتشينو، متوجهة الى القاهرة، التي من المقرر أن تصلها عند الساعة الثانية ظهرا، لأداء زيارته الرسولية لمصر التي تستمر اليوم وغدا.

وأضافت مذكرة فاتيكانية أن “الالتزام الأول للبابا سيكون في قصر العروبة للقاء رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي)”، التي “تتبعها زيارة فضيلة الإمام الأكبر للأزهر”، الشيخ أحمد الطيب. وعند الساعة الرابعة عصرا، سيتحدث خورخي ماريو بيرغوليو الى المؤتمر الدولي للسلام”.

بعد ذلك بساعة، يلتقي “السلطات المؤسسية، حيث تُلقى الكلمات الرسمية للبابا فرنسيس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”. وسـ”ينتهي اليوم باجتماع البابا ببطريرك الأقباط الأرثوذكس تاوضروس الثاني، قبل ان يعود الى السفارة البابوية”.

أما بالنسبة ليوم غدا “فعند الساعة العاشرة سيكون الاحتفال الجماهيري، حيث يلقي البابا فرنسيس عظته”، وبعد “الغداء سيكون اللقاء مع أساقفة مصر، ولقاء رجال الدين الكاثوليك”، بينما “سيكون آخر خطاب للبابا عند الساعة الخامسة عصرا”، ومن “المقرر بعد ذلك مغادرة القاهرة متوجها الى مطار روما الداخلي (تشامبينو)، حيث تهبط الطائرة عند الساعة 8:30 مساء.

وذكر البيان الفاتيكاني أن البابا بعث من الطائرة برقية التوديع المعتادة الى الرئيس الايطالي، قائلا “وأنا أغادر روما متوجها إلى مصر كحاج سلام، وللقاء المجتمع الكاثوليكي والمؤمنين من مختلف الأديان، أود أن أنقل إليكم تحية إحترام ووقار، ترافقها تمنياتي الحارة برفاهية روحية ومدنية واجتماعية للشعب الإيطالي”، كما “أبعث إليكم بركتي بكل سرور​​”.