الرئيس الإيطالي للبابا: لتكن رحلة مصر تعزيزاً لحل أزمة الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا عن الأمل بأن تكون الرحلة الرسولية للبابا فرنسيس الى مصر تعزيزاً لحل أزمة الشرق الأوسط.

وردا على برقية التحية التي بعثها البابا للرئيس الأيطالي من الطائرة، كتب ماتّاريلا “في هذه اللحظة الحساسة من ناحية السلام، تأتي زيارتكم تأكيدا لالتزامكم الشجاع بتعزيز القيم الإنسانية والحوار المسكوني (بين الطوائف المسيحية) وبين الأديان”.

وتابع “كما تمثل زيارتكم رسالة أمل للمؤمنين وغير المؤمنين، ودعوة لحماية حقوق الإنسان الشاملة والمعترف بها دوليا، وتشجيعا لحل العديد من الأزمات التي تهز الشرق الأوسط منذ فترة طويلة جدا”.

واضاف رئيس الجمهورية “أود الإعراب لكم عن جزيل الشكر على الرسالة التي بعثتموها لي بشكل ودي وأنتم تستعدون للمغادرة الى مصر، بلد الحضارة القديمة والشريك الأساس للاستقرار في منطقة المتوسط ​والعالم العربي”.

وخلص الرئيس ماتّاريلا الى القول “أريد أن أبعث إليكم، نيابة عن الشعب الايطالي وأصالة عن نفسي، تهاني قلبية لهذه المهمة الراعوية ذات القيمة الإنسانية والاجتماعية والدينية العظيمة”.