الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز علاقاته مع إيران بمجال الطاقة المتجددة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ترعى المفوضية الأوروبية خلال اليومين القادمين أول منتدى أوروبي – إيراني لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة المتجددة والمناخ.

ويشارك في المنتدى الذي سيعقد في طهران أكثر من 50 شركة ورابطة أوروبية و40 من مثيلاتها الإيرانية المعنية جميعها بشؤون الطاقة والمناخ، ما سيوفر منصة تعاون في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، ووسيلة إضافية لتدارس إمكانيات ووسائل الحفاظ على المناخ والتنوع البيئي، حسبما أشارت المفوضية.

ويشارك في هذه الفعالية المفوض الأوروبي المكلف شؤون المناخ والطاقة ميغيل أرياس كانيته، والذي سيفتتح يوم 30 نيسان/أبريل الجاري مؤتمر عال المستوى للمناخ في إيران يجمع ممثلين سياسيين أوروبيين وإيرانيين وآخرين من منظمات دولية لاستعراض التقدم المحرز في إطار اتفاق باريس حول المناخ الذي عقد في نهاية عام 2015.

وفي هذا الإطار، أكد المفوض كانيته أن معدل التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وايران قد ارتفع بمعدل 79% بعد 16 شهراً فقط من توقيع الاتفاق النووي في بداية 2016، حيث “أقمنا منذ ذلك الحين شراكة ديناميكية في مجال الطاقة مع إيران ونريد دفعها قدماً إلى الأمام”، حسب تعبيره.

وشدد المفوض الأوروبي على المكانة التي تحتلها الطاقة النظيفة من العلاقات الأوروبية – الإيرانية، وقال “نحن ملتزمون بالاستفادة الكاملة من الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية لعلاقاتنا الثنائية”

هذا ومن المقرر أن يلتقي المفوض كانيته نائب رئيس الجمهورية الإيرانية وكذلك رئيس منظمة الطاقة الذرية والعديد من المسؤولين هناك.