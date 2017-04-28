قمة أوروبية استثنائية لتبني الخطوط العريضة للمفاوضات مع بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يلتقي زعماء ورؤساء حكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم غد في بروكسل في قمة استثنائية لتبني الخطوط العريضة لإطار مفاوضاتهم المقبلة مع بريطانيا الساعية للخروج من تحت مظلة التكتل الموحد.

ويعتبر اللقاء على مستوى القمة بين الدول الـ27 الأول من نوعه منذ أن قامت بريطانيا بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة وإعلان رغبتها الانسحاب من الاتحاد في 29 آذار/مارس الماضي، وذلك بناء على نتائج استفتاء جرى في 23 حزيران/يونيو 2016.

ويبدو أن هذه الصيغة من القمم على مستوى الدول الـ27 ستصبح اعتيادية، إذ أنها ستتكرر في كل مرة يريد الأوروبيون فيها مناقشة مواضيع متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد.

وحول هدف القمة، يشير مصدر أوروبي مطلع أن زعماء الاتحاد يريدون التركيز على مواقفهم المعلنة سابقاً، خاصة لجهة ابراز وحدة صفهم تجاه التصرف البريطاني والتركيز على تمسكهم بحقوق مواطنيهم المقيميين في بريطانيا عندما تصبح الأخيرة مجرد دولة مجاورة.

وشدد المصدر على أن أوروبا تتمسك بوجود مرحلتين للتفاوض الأولى حول إجراءات الطلاق والثانية حول ترتيب العلاقات المستقبلية مع بريطانيا، قائلا “لن نمر إلى المرحلة الثانية إلا بعد تحقيق تقدم مقبول في المرحلة الأولى، ويعود لرؤساء الدول البت في الأمر”.

ولاحظ المصدر أن اللهجة البريطانية قد تغيرت قليلاً حول هذا الموضوع في الآونة الأخيرة، معرباً عن أمله أن تسمح الظروف بالبدء بمفاوضات ترتيب العلاقة المستقبلية بين لندن وبروكسل بحلول نهاية العام الحالي.

ويحضر القمة كذلك كبير المفاوضين الأوروبيين لمفاوضات خروج بريطانيا الدبلوماسي ميشيل بارنييه.

هذا وتسعى الدول الـ27 المتبقية في الاتحاد إلى التأكيد على أن الخلافات الداخلية فيما بينها وبين المؤسسات لن تؤثر على الموقف الموحد الذي سيعلنه الجميع غداً تجاه مسألة خروج بريطانيا.

وسيحرص زعماء الدول الـ27، حسب المصدر نفسه، على التأكيد على أن عملهم مستقل تماماً عن قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تنظيم انتخابات عامة محلية في 8 حزيران/يونيو القادم، وكذلك عن الانتخابات التي تتم في أوروبا، في إشارة للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وهناك عدة مسائل إشكالية تعترض طريق المفاوضات المستقبلية بين بروكسل، والمتوقع أن تبدأ خلال شهر حزيران/يونيو القادم، بعد الانتخابات البريطانية، مثل حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا وعائلاتهم، وتكاليف عملية الطلاق، وكذلك طرق نقل الوكالات الأوروبية الموجودة في بريطانيا.

وتسعى أوروبا على التأكيد على أنها تريد علاقات شراكة متميزة مع بريطانيا دون المساومة على قواعد السوق الأوروبية المشتركة، وكذلك على ضرورة تقليل الأضرار التي ستلحق بالطرفين جراء “الطلاق”.

وتحتل مسألة العلاقات بين جمهورية إيرلندا وايرلندا الشمالية، أولوية في مشروع الخطوط العريضة التي يريد زعماء أوروبا تبنيها غداً، فهم يعولون على وحدة الطرفين، ليصبحا فيما بعد دولة عضو في الاتحاد، وحسب المصدر نفسه “ننتظر من رئيس الوزراء في جمهورية إيرلندا إعلانا حول هذا الأمر”.