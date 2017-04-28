عباس: إتصالات دولية للضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب الأسرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إن “القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مع مختلف الأطراف الدولية للضغط على الحكومة الاسرائيلية من أجل الاستجابة لمطالب الأسرى الإنسانية والعادلة”.

واضاف، خلال استقباله في مقر الرئاسة وفدا من عائلات الشهداء والأسرى المضربين عن الطعام، إن “قضية الأسرى تحتل الاولوية في اهتمامات القيادة”.

ودعا الرئيس الفلسطيني “الجميع إلى الوقوف إلى جانب الاسرى وقضيتهم العادلة، والتخفيف من معاناتهم ومعاناة أهاليهم”.

ويواصل مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 12 يوما احتجاجا على ظروف اعتقالهم الصعبة.

وشهدت العديد من المدن والقرى الفلسطينية اليوم الجمعة مواجهات بين القوات الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين المتضامنين مع الأسرى.

وخصصت خطبة الجمعة اليوم في المساجد في الأراضي الفلسطينية للحديث عن معاناة الأسرى ووجوب استجابة السلطات الإسرائيلية لمطالبهم.