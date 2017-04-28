قضائي ايطالي: المنظمات غير الحكومية أنقذت آلاف المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال قضائي ايطالي إن “المنظمات غير الحكومية الناشطة في البحر المتوسط أنقذت أرواح آلاف المهاجرين”، تعليقا على اتهام سياسيين لمنظمات إنسانية غير حكومية، تنشط في عمليات إنقاذ المهاجرين بالبحر المتوسط.

وردا على أسئلة حول التحقيقات التي تنسقها نيابة باليرمو، حول الاتجار بالبشر والصلات المزعومة بين بعض المنظمات غير الحكومية والمهربين، أضاف كبير ممثلي الادعاء العام في باليرمو، فرانشيسكو لو ڤوي في تصريحات الجمعة، “التقينا المنظمات غير الحكومية العاملة لدينا في مناسبات إنقاذ عديدة لمهاجرين في عرض البحر، لأنها أسهمت بإنقاذ حياة مئات المئات من أرواح البشر”، أما “بالنسبة للتحقيقات بحد ذاتها، فمن الواضح أن تحيط بها السرية”، لذا “فهي ليست موضوعا يمكن التطرق له الآن”، فـ”نحن نحقق عن تهريب المهاجرين”.

أما بشأن كلمات مدعي عام كاتانيا، كارميلو تزوكّارو الذي قال إن “بعض المنظمات غير الحكومية تتبع أهدافا مختلفة، وهي زعزعة استقرار الاقتصاد الإيطالي لجني الفوائد”، أجاب لو ڤوي أن “لا علم لي بما يحقق فيه الادعاء العام في كاتانيا”، لذا “يبدو من غير المناسب بالنسبة لي أن أعلق على هذا الموضوع”.