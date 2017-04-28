سياسي ايطالي: وضع الهجرة ساء بعد انهاء عملية “بحرنا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سياسي ايطالي إن أوضاع الهجرة ساءت كثيرا بعد انهاء عملية (بحرنا) الإنسانية.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الجمعة، أضاف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق جانّي ليتّا “لقد تعرضت أنا أيضا للهجوم”، بسبب الهجرة “وتم إنهاء عملية (بحرنا)، فهل توقف تدفق المهاجرين في اليوم التالي؟”، مجيبا “كلا، بل تضاعف ثلاث مرات، وكان هناك حادث غرق الـ18 من نيسان/أبريل 2015 الذي أودى بحياة أكثر من 700 شخص”.

وتابع “كنا نخشى خسارة أصوات الناخبين مع هذه العملية”، لكن “الوضع تفاقم في وقت لاحق”. وأردف “لا أقول أن علينا فتح الأبواب واستقبال الجميع”، لأن “إدارة هذه الظاهرة تحتم علينا أن نخرجها من نطاق الجدل الانتخابي على أية حال”.

وذكر ليتّا أن “هذه المنظمات غير الحكومية تغطي الفراغ المؤسساتي، كما يحدث مع العمل التطوعي في كثير من الأحيان”، لذا “لا يمكن التعميم ومهاجمة كل المنظمات على أساس الإشتباه بنشاط إحداها”. وتابع “لقد قررت حركة (5 نجوم) إثارة مخاوف الإيطاليين الغريزية المناهضة للهجرة، وقد تميّزت عن (قيادي رابطة الشمال ماتّيو) سالفيني، لكنها وضعت نفسها بالمستوى نفسه”.

وخلص رئيس الحكومة الأسبق الى القول “إنها لعبة قذرة”، فـ”وراء تعبير (سيارة الأجرة)”، التي تصف بها المعارضة عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، “تجاهل تام لما يحدث حقا”. إنه “مصطلح مستهجن، يبين عدم كفاية من يقول إنه مستعد للحكم. بل هو جزء من استراتيجية متعمدة”.