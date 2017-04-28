الجيش المصري يشارك في تامين زيارة البابا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلن الجيش المصري، الجمعة، ان “عناصر القوات المسلحة قامت برفع درجة الاستعداد والانتشار لمعاونة أجهزة وزارة الداخلية لتأمين زيارة قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس”، للقاهرة، التي وصلها ظهر اليوم

وأضاف في بيان انه جرى “تنفيذ الكمائن والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة، لتهيئة المناخ الملائم للأمن والاستقرار خلال الأنشطة والفعاليات التى من المقرر أن يشارك بها قداسة البابا مع إحكام السيطرة الأمنية الكاملة على الطرق والمحاور الرئيسية باستخدام أحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة”.

وأشار البيان الى ان ذلك “بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة أتمت القوات المسلحة باتخاذ كافة إجراءات التنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية لتأمين الزيارة الهامة لقداسة البابا والوفد المرافق له إلى مصر”.