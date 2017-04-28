السيسي لبابا الفاتيكان: مسيحيو مصر جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، الجمعة، إلى أن “المصريين المسيحيين هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري، وأن الدولة تتعامل مع كافة أبناء مصر على أساس المواطنة والحقوق الدستورية والقانونية، فضلاً عن ترسيخ ثقافة المساواة والانتماء الوطني، الأمر الذي حصّن مصر بنسيج اجتماعي متين تمكنت بفضله من دحر قوى التطرف والظلام”.

واستقبل السيسي في وقت سابق اليوم بقصر الاتحادية البابا فرنسيس، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف بأن “الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع قداسة البابا فرنسيس، أعقبها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب سيادته بقداسة بابا الفاتيكان”.

وقال ان “السيسي اعرب عن التقدير لشخص البابا ولمواقفه الدولية المستندة إلى القيم والمبادئ الروحية والإنسانية، ومشيداً بحرصه على إتمام تلك الزيارة الهامة التي ترسل رسائل متعددة عميقة الدلالة، في وقت عصيب يمر به العالم كله”. كما “عبر الرئيس عن اعتزازه باللقاء الذي عقده مع البابا فرنسيس في الفاتيكان في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2014، والذي سمح بالتعرف على شخصية البابا المتميزة، مُعرباً عن التقدير لدعم قداسة البابا لمصر، وذكر مصر باستمرار في صلواته ودعواته”، وفق المتحدث الرئاسي.

وأضاف أن “قداسة البابا فرنسيس أعرب عن سعادته بزيارة مصر، مشيراً إلى مساهماتها القيمة في تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام. وأكد قداسة البابا أهمية الدور الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط، مثمناً جهودها من أجل التوصل لتسويات للمشاكل الملحة والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة والتي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة للبشر. وأشار قداسته إلى دعمه لجهود مصر في وقف العنف والإرهاب، فضلاً عن تحقيق التنمية، مشيداً بالجهود التي تبذلها للوصول إلى الازدهار والسلام”.

وذكر علاء يوسف أنه “تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات بين مصر والفاتيكان، لاسيما في ضوء تزامن زيارة بابا الفاتيكان لمصر مع الذكري السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.

وتابع “استعرض الرئيس خلال اللقاء عدد من القضايا الوطنية، حيث أشار إلى ما يتحمله الشعب المصري بكل شجاعة من أعباء في إطار مواجهة التطرف والإرهاب، مؤكداً أن مصر ستظل دوماً مستعدة للاضطلاع بدورها كنموذج للإسلام المعتدل، وذلك لما تمتلكه من مقومات حضارية وتاريخية”.

واختتم بالقول “تبادل الجانبان في ختام اللقاء الميداليات التذكارية، حيث قدم قداسة البابا ميدالية تذكارية أصدرها الفاتيكان بمناسبة زيارته إلى مصر، تم فيها إبراز لجوء العائلة المقدسة إلى مصر، بينما قدم السيد الرئيس لوحة تذكارية تُمثل احتفاء مصر بالعائلة المقدسة على أرضها”.