بينوتّي: عودة الأمم المتحدة الى ليبيا عامل ايجابي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي إن “عودة الأمم المتحدة الى ليبيا عامل إيجابي ومهم جدا بالنسبة لنا”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وهو يدعو مرة أخرى إلى الوقف الفوري للقتال في ليبيا، قال إن المبعوثين الأممين الى ليبيا، توصلوا إلى إبرام اتفاق مع السلطات لإستعادة حضور إنساني للأمم المتحدة في العاصمة طرابلس.

وفي مقابلة مع صحيفة (ميسّاجّيرو) السبت، أوضحت الوزيرة بينوتّي، أن “وكالاتَي الأمم المتحدة اللتين تتعاملان مع المهاجرين، المفوضة السامية لشؤون اللاجئين (Unhcr)، والمنظمة الدولية للهجرة (Oim)، يمكنهما استئناف أنشطتهما الإشرافية على الساحة، في مجال احترام حقوق الإنسان وحقوق الاجئين والمهاجرين”، وذلك “بالتعاون معنا على أساس الاتفاق بين إيطاليا والحكومة الليبية الذي ينص على وجه التحديد، أن تدار شؤون المهاجرين في ليبيا من قبل الأمم المتحدة”

وكانت وكالتا الامم المتحدة المعنيتان بشؤون المهاجرين قد طردتا من ليبيا عام 2010.

وأكدت بينوتّي أن “ايطاليا ستلعب دورا رئيسيا في أعمال الأمم المتحدة في ليبيا”، فـ”التعاون سيكون حتميا، وعلى وجه الخصوص لكون الجنرال الايطالي باولو سيرّا، هو المستشار العسكري لبعثة الامم المتحدة الى ليبيا”، مبينة أن “إيطاليا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي أعادت فتح سفارتها في طرابلس، وهناك ملحق عسكري إيطالي لكافة الاتصالات”.

كما تطرقت وزيرة الدفاع الى مسألة العلاقة بين المنظمات غير الحكومية وتهريب المهاجرين أيضا، قائلة إن “وزير الداخلية ماركو مينّيتي أوضح وجهة نظرنا بالفعل”، فإن “كان هناك سلوكا خاطئا، يجب تصحيحه”، لكن “علينا ألا نعمم، ولا ينبغي لنا أن نقلل شأن من العمل الهام الذي قامت به بعض المنظمات”.

وخلصت الوزيرة بينوتّي الى القول “الى جانب التحقيق القضائي، نحن في انتظار نتائج التحقيق التي أطلقتها لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ”.