المصرية التي استوقفت بابا الفاتيكان: رجل متواضع وغمرتني السعادة لما باركني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ أعربت المخرجة بقناة (نايل تي في) عفاف جورج حليم، التي استوقفت بابا الفاتيكان فرنسيس امس الجمعة لدى بداية زيارته للقاهرة، عن “سعادتها البالغة”، لمباركة البابا إياها.

وروت المخرجة ما حدث أمس الجمعة، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، بالقول “انا موفدة من القناة لتغطية زيارة البابا، كنت في مطار القاهرة، وطلبت من الامن والححت على الإقتراب من البابا ولكن الحاحي قوبل بالرفض”، وأضافت “لدى خروج البابا من صالة كبار الزوار وجدت نفسي قريبة جدا من الموكب، واستاذنت الامن الاجنبي المرافق للبابا، فسمح لي، بل ان البابا أوقف السيارة، حيث قمت بتقبيل يده”.

وعن الحوار الذي دار بينهما قالت حليم، “قلت له باركني فرد أنا محتاج لصلاتك، فرددت كلنا نصلي من اجلك وقبلت يده ووضعت يدي على يده، وهو من جانبه مسح على راسي، وهي عندنا (نحن المسيحيين) منح البركة من جانبه، وقال لي انا محتاج لصلاتك فقلت له انا أحبك”.

وحول شعورها قالت “غمرتني سعادة بالغة أن هذا الرجل باركني، لقد كان متواضعا جدا وبشوشا”، واختتمت بالقول “إنه رجل طيب لم يرد ان يكسر بخاطر فتاة مثلي”.