برلمانيون أوروبيون يشددون على وحدة الموقف الأوروبي تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشدت مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي (الديمقراطيين المسيحيين)، الدول الأعضاء في الاتحاد التمسك بوحدة موقفهم قبل وأثناء المفاوضات مع بريطانيا لترتيب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأشار رئيس المجموعة مانفريد ويبير (ألمانيا)، إلى أهمية التمسك بالأولويات المعلنة في الخطوط العامة للمفاوضات والتي سيتبناها زعماء الدول خلال قمتهم الاستثنائية اليوم في بروكسل.

وشدد ويبير على ضرورة ترتيب العملية التفاوضية بحيث يتم التفاوض على إجراءات “الطلاق” أولاً ثم على طبيعة العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن، قائلا إنه “يتعين أيضاً وضع حد لحالة عدم اليقين التي يعيشها ملايين المواطنين على ضفتي المانش”.

وأعاد التأكيد على موقف مجموعته القائل أنه لا يمكن لدولة خارج الاتحاد أن تتمتع بنفس حقوق الدول الأعضاء.

ووصف البرلماني الأوروبي بـ”الأساسية” مسألة إيرلندا الشمالية، موضحاً أنه يتعين على الجميع العمل من أجل تفادي عودة التوتر بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية.

هذا ومن المقرر أن يعقد زعماء أوروبا الذين ينتمون للتيار الديمقراطي المسيحي اجتماعاً خاصاً بهم في بروكسل على هامش القمة الاستثنائية.