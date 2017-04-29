المانحين يبحثون في بروكسل الاقتصاد الفلسطيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – تبحث لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة في اجتماع تعقده في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين تطورات الاوضاع الاقتصادية والمالية الفلسطينية.

وقال مسؤول فلسطيني لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء إن مبعوث الرئيس الامريكي للاتفاقيات الدولية جيسون غرينبلات سيشارك في الاجتماع وسيلقي كلمة باسم الولايات المتحدة الامريكية.

وترأس النرويج لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة ولكن الاجتماع في بروكسل ستستضيفه الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فديريكا موغيريني.

ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من اللقاء المرتقب في واشنطن بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وسيقدم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والامم المتحدة واللجنة الرباعية والسلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية تقارير الى الاجتماع تقيم الوضع الاقتصادي الفلسطيني.

وليس من المرتقب الاعلان عن مساعدات مالية خلال الاجتماع ولكن سيتم توجيه الدعوة للدول المانحة العربية والغربية لتسريع تقديم الدعم للفلسطينيين.