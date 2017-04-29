أكثر من ألفي فعالية للطفل في مهرجان عربي واحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الشارقة ـ في ظاهرة هي الأولى من نوعها، نظّم مهرجان للطفل أقيم في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من ألفي فعالية متنوعة مخصصة للطفل، حيث ازدحمت أيام المهرجان بالفعاليات المختلفة، الثقافية والفنية والفكرية والعلمية والترفيهية الموجهة للطفل، شارك فيها عدد كبير من الباحثين والكتاب والأدباء المعنيين بهذا المجال.

وخلال أيام “مهرجان الشارقة القرائي للطفل” الذي تنتهي اليوم السبت، تابع رواد المهرجان وزوره 2093 فعالية من مختلف بلدان العالم، وأوضح رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد العامري، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن “هذه الفعاليات شارك فيها أكثر من 180 ضيفاً موزّعين على برنامج المهرجان”.

وتوزعت فعاليات المهرجان على عدد من البرامج، وتضمن برنامج فعاليات الطفل 1403 فعالية، شارك فيها 55 ضيفاً من 22 دولة، وتضمنت الفعاليات الثقافية 40 فعالية، شارك فيها أكثر من 60 ضيفاً من 23 دولة، فيما ضم برنامج ركن الطهي 83 فعالية شارك فيها 14 ضيفاً من 14 دولة.

ولم يخل ركن من أركان أرض المعارض، حيث أقيم المهرجان، من فعالية ثقافية أو فكرية أو ترفيهية، شارك فيها الأطفال من مختلف الأعمار، كما شارك فيها أهالي ومربين ومختصين بعوالم الطفل.

ومن بين الفعاليات الهامة معرض “رحلة عبر الدماغ” الذي نظمه المهرجان بالتعاون مع المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي في نيويورك، بهدف اكتشاف أسرار الدماغ البشري.

واستضاف المهرجان عدداً من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الصغار والكبار، الذين قدّموا معلومات مفيدة ومشوقة لمتابعيهم، كما أقام مجموعة من المسابقات الفكرية والأدبية والفنية.

ومن الفعاليات الهامة الأخرى “مقهى المبدع الصغير”، حيث التقى الجمهور بالعديد من الأطفال أصحاب المواهب المتميزة في مجالات الأدب والابتكارات العلمية والرياضية والفنية الذين حققوا نجاحات مشهودة، وتحدثوا عن حياتهم وإنجازاتهم وطموحاتهم.

كما أقيمت على هامش المهرجان النسخة السادسة من “معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل”، الذي جمع 303 عملاً فنياً لـ 90 فناناً من مختلف أنحاء العالم. وعُقد عدد من المسابقات منها مسابقة طلاب المدارس، التي خصصت جائزة يومية لأفضل تقرير مكتوب يتناول واحدة من ندوات المهرجان، ومسابقة طلاب الجامعات والكليات والمعاهد، اعتمدت على تقديم رسوم مُعبّرة ومبتكرة خاصة بالطفل وغير منقولة عن أي أصول فنية أخرى.

ويُعد مهرجان الشارقة القرائي للطفل من أهم الفعاليات الثقافية والمعرفية الموجهة للأطفال واليافعين في المنطقة العربية، وتجاوز دوره من كونه معرضاً للكتاب إلى حدث غني متكامل شبه دولي، يسهم في إغناء معارف الزوار بالعلوم والآداب النافعة، ويساهم في التأكيد على أهمية الاهتمام بعالم الطفولة بشكل كبير، وتشارك فيه نخبة من المؤسسات والجمعيات والمراكز المعنية بالأطفال المحلية والدولية.

وأقيم خلال الدورة التاسعة للمهرجان معرضاً لكتاب الطفل في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار “اكتشف عن قرب” وعلى مساحة تصل إلى 2304 م2، وجمع كبار الكتاب والأدباء المختصين بأدب الطفل.

ويعتبر المهرجان الذي يستقبل ما يقرب من مائتي ألف زائر وفق تقديرات غير رسمية، رسالة معرفية كبيرة تتجاوز الراهن وترنو إلى المستقبل، وبيئة خصبة للإبداع والابتكار، وتجربة إماراتية يرى كثير من المختصين أنها جديرة بالاقتداء في الدول العربية الأخرى.