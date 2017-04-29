بطريرك الأقباط الكاثوليك للبابا: زيارتكم رسالة سلام الى العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ قال بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأنبا إبراھيم اسحق سيدراك، مخاطبا البابا فرنسيس، إن “زيارتكم هي رسالة سلام الى العالم”.

وفي كلمته الترحيبية بالبابا فرنسيس التي ألقاها في استاد الدفاع الجوي السبت، أضاف البطريرك سيدراك “يسعدنا ويباركنا حضوركم بيننا، باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر وكل شعب مصر الكريم، أقدم لكم جزيل الشكر والتقدير على قبولكم دعوة زيارة بلدنا الحبيب”.

وتابع “إن زيارتكم واستقبال شعب مصر، بكافة أطيافه، لشخصكم الحبيب تلخصھا كلمات الشعار الذي تم اختياره وھو: بابا السلام في مصر السلام. إنھا رسالة الى العالم، تؤكد على طبيعة مصر المحبّة للسلام وجھدھا الدائم لإقراره في الشرق الأوسط والعالم أجمع”، كما “تؤكد نزعته على التعايش المشترك بين أصحاب الديانات وقدرته على استيعاب الثقافات المتنوعة”. فـ”مصر، مھد الأديان والبلد المضياف للأنبياء ومأوى العائلة المقدسة في طلبھا للأمان، ستظل، إلى ما شاء الله، أرض السلام. كما أنھا رسالة إلى العالم أيضا، تؤكد أن قداستكم شخص يحمل السلام أينما َّحل”، وأن “أعمالكم وأسفاركم وكلماتكم تھدف لنشر السلام في الأرض”.

قداسة البابا، “لقد اخترتم اسم فرنسيس سيرا على نھج القديس فرنسيس الأسيزي، الذي نحتفل عما قريب بالذكرى الـ800 لزيارته لمصر التي قام بھا ليدعو للسلام، مثل زيارتكم”. فـ”أنتم أيضا، على مثاله، اخترتم حياة التجرد والبساطة”. ومنذ اختياركم خليفة للقديس بطرس وراعياً للكنيسة الكاثوليكية في العالم لم تأل جھدا لدعم كل ما يبنى الإنسان روحياً واجتماعيًا وانسانيًا”.

وتابع “فما يزال صدى دعوتكم لتكريس سنة للرحمة يدوي في العالم”، فهي “أقوى رسالة من الرب للإنسان”، “فلندع رحمة الله تجددنا”، وقد “سعت كنيستنا الكاثوليكية في مصر لأن تعيش سنة الرحمة في صلاة وتأمل وتطبيق للإنجيل”.

وأردف “كنا نحن، سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، في شھر شباط/فبراير المنصرم، في زيارة لقداستكم، كخليفة القديس بطرس، لإعلان شركتنا معكم، وھا أنتم اليوم ھنا في مصر لتأكيد محبتكم وشركتكم لكنيستنا. الكنيسة التي تجمع في تراثھا بين الفكر اللاهوتي الشرقي والغربي، والانفتاح على الثقافات المتنوعة”، وھو “ما يزيدھا غنى في حياتھا الروحية وإيمانھا وطقوسھا، لتصبح ھكذا تجسيداً للكنيسة الجامعة الرسولية”، وھذا يساعدھا أيضا في انفتاحھا على مجتمعنا المصري وعلى العالم، لتكون رائدة في الفكر وخادمة في مجال التربية والتعليم وتنمية الإنسان في كل أبعاد حياته”.

واضاف البطريرك القبطي “قداسة البابا، سعيتم كثيرا من أجل وحدة الكنيسة عملا بوصية المعلم الإلھي “ليكونوا واحدا كما نحن واحد”، وقد “تعددت لقاءاتكم مع رؤساء الكنائس في العالم لمزيد من التقارب ولتخطي كل معوقات الوحدة”. ولا “ننسى لقائكم مع قداسة البابا تاوضروس الثاني، في الفاتيكان، الذي كان له أثرا كبيرا على العلاقة بين الكنيستين”، لذا “نتوجه بجزيل الشكر إلى فخامة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، للمبادرة بدعوتكم إلى مصر وعلى كل الدعم الذي قدمه لتحقيق ھذه الزيارة ونجاحھا “.

واسترسل “ختاما، إن زيارتكم يا قداسة البابا، رغم قصرھا، قد غمرت قلوبنا فرحا وحياتنا بركة. إننا إذ نحتفل بھذه الإفخارستيا مع قداستكم، نستقبل دعما روحيا عظيما”، والذي “سيكون لكنيستنا سندا في مسيرتھا الروحية والرسولية والاجتماعية”، واختتم بالقول “نصلي إلى الله ليمنحكم الصحة والقوة لتظلوا دوما رسول المحبة والسلام، ونطلب ذلك بشفاعة أمنا مريم العذراء، آمين”.