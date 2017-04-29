تاياني يأمل أن تعود تركيا للالتزام بمعايير كوبنهاغن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، على أهمية الصداقة التي تربط الشعب التركي بأوروبا، مشيراً إلى أن الاتحاد ليس معادياً لا للأجانب ولا للمسلمين.

وكان تاياني يجيب على أسئلة طرحت عليه حول هذا الموضوع أثناء مؤتمر صحفي عقده بعد مشاركته في القمة الأوروبية الاستثنائية المخصصة لإقرار الخطوط العريضة للمفاوضات المقبلة مع بريطانيا لتنظيم خروجها من الاتحاد.

وأقر رئيس البرلمان الأوروبي بأن هناك اختيارات تبنتها تركيا على الصعيد الداخلي، “بالنسبة لنا هناك كثير من الأمور غير المقبولة، مثل الجدل حول عقوبة الإعدام وتقييد حرية الصحافة واعتقال الناشطين، فهذه ممارسات لا تتوافق مع معايير كوبنهاغن التي التزمت تركيا بمراعاتها تمهيداً لانضمامها للاتحاد”.

وعبر عن أمله أن يتراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن مواقفه الحالية، قائلا إن “تركيا لا تزال بالنسبة لنا دولة مرشحة للانضمام، وهي التي اختارت ذلك”. ونوه بأهمية العلاقات الاقتصادية التي تربط تركيا بالاتحاد، وكذلك بأهمية الانخراط التركي في مجال محاربة الإرهاب، خاصة ضد تنظيم (داعش).

ولم يفت رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي التذكير بأهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بروكسل وأنقرة في 18 آذار/مارس 2016 حول إدارة أزمة الهجرة واللجوء.

إلى ذلك أفادت مصادر أوروبية مطلعة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، بأن أوروبا تعتقد أن الرئيس أردوغان لن يمضي بعيداً في تهديداته الموجهة للأوروبيين سواء من ناحية إعادة العمل بعقوبة الإعدام، او إجراء استفتاء حول ضم بلاده للاتحاد.

لكن المصادر عادت للتأكيد على أن هذا الشعور لا ينفي شعوراً آخر بالقلق يتنامى لدى الأوروبيين بمرور الوقت، خاصة وأن الجميع ينتظر ما سيقوم به الرئيس التركي بعد أن حصل على موافقة الشعب على توسيع صلاحياته في استفتاء 16 الشهر الحالي.