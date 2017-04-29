السيسي يبحث مع ابو مازن تطورات القضية الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، السبت نظيره الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) بقصر الاتحادية الرئاسي، وذلك “في إطار التشاور والتنسيق بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام”، وفق المتحدث الرئاسي.

وياتي هذا اللقاء قبيل زيارة الرئيس محمود عباس إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الأربعاء المقبل.

وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف إن “الرئيس أكد سعي مصر الدائم للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما سيساهم في استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتوفير البيئة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة”.

وأضاف “من جانبه أكد الرئيس الفلسطيني حرصه على استمرار التشاور مع مصر في ظل دورها الرئيس والمحوري على صعيد القضية الفلسطينية، مشيراً إلى اهتمامه بلقاء السيد الرئيس لاطلاع سيادته على آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وذلك قبيل زيارة الرئيس محمود عباس القادمة إلى واشنطن، والتي سيلتقي خلالها الرئيس الأمريكي، للتشاور بشأن الدور الذى يمكن أن تضطلع به الإدارة الأمريكية في استئناف مفاوضات السلام والتوصل إلى حل للقضية يراعي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني”.

وتابع المتحدث الرسمي أن “الرئيس أكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أهمية عودة الولايات المتحدة للقيام بدور فاعل في دفع جهود استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”. وأكد “أهمية مبادرة السلام العربية باعتبارها أساساً للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربى الإسرائيلي”. كما “أشار السيد الرئيس إلى أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، يعدان ضرورة لا غنى عنها لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ولدعم جهود التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية”.

واختتم بالقول إن “الرئيسين اتفقا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما يمكن كافة دولها من العيش في أمن وسلام وتحقيق الازدهار والتنمية التي تتطلع إليها شعوبها”.