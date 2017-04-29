الكنائس الفلسطينية تطالب بالافراج عن الاسرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – دعت الكنائس المسيحية في الاراضي الفلسطينية، السلطات الاسرائيلية الى الافراج عن الاسرى الفلسطينيين من سجونها.

وقالت لجنة العدل والسلام التابعة لمجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة في بيان وصل وكالة (آكي) الايطالية للأنباء، السبت “إننا ندعو السلطات الإسرائيلية إلى سماع صوت الأسرى، واحترام كرامتهم الإنسانية، والعمل بموجب القانون الدولي”، وإلى “فتح أبواب جديدة لصنع السلام”، فـ”سيكون تحرير الأسرى دليلا على رؤية جديدة وتاريخ جديد للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

ولفتت اللجنة الى ان “أكثر من 1500 أسير سياسي فلسطيني (من أصل6500) بدأوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، منذ يوم 17 نيسان/أبريل 2017″، وقالت إن “الهدف من هذه الخطوة القصوى هو توعية المجتمع المحلي والدولي على الأوضاع اللا إنسانية التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، ومطالبة السلطات الإسرائيلية باحترام كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، وفقا للقوانين الدولية ولمعاهدة جنيف الدولية”.

واضاف البيان “إن لجنة العدل والسلام التابعة لمجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة تؤكد ضرورة تطبيق القانون الدولي على الأسرى السياسيين، وتندّد بكلّ أشكال الاعتقال الإدراي، وأنواع العقاب الجماعي، واستخدام القسوة والتعذيب، مهما كانت الأسباب”، وهي “تقول إنّه لا يجوز أن ننسى أن الأسير إنسان، وله كرامته، منحه إياه الله، وبموجب هذه الكرامة يجب أن يعامل”.

وخلصت اللجنة الى القول “إن رسالتنا كمسيحيين هي رسالة تحرير لكل إنسان، وخلق مجتمع إنساني حيث الجميع يكونون فيه متساوين، الفلسطينيون والإسرائيليون على السواء”.