سياسي ايطالي معارض: على المنظمات غير الحكومية الاعتذار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سياسي ايطالي معارض “أعتقد أن لا بد لكثيرين من الاعتذار لي في الأيام القليلة القادمة”، وأردف “أنا أقول إن هناك من يسعى لإنقاذ الأرواح في البحر، ويمكن أن يكون هناك أيضا، شبح أولئك الذين يضاربون على حياة المهاجرين”.

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) السبت، أضاف نائب رئيس مجلس النواب وعضو حركة (5 نجوم) لويجي دي مايو، أن “البحرية وبعض المنظمات غير الحكومية تعمل من جهة، ومن جهة أخرى هناك وكيل نيابة يقول إن لديه دليل، لكن لا يمكنه استخدامه في إيطاليا، ووزير يستدعيه بدلا من مساعدته”.

وخلص دي مايو الى القول “لقد فُتح صندوق باندورا، فدعونا نرى ما سيحدث”.

يُذكر أن صندوق باندورا وفقا للميثولوجيا الإغريقية، هو صندوق يتضمن كل شرور البشرية من جشع وغرور وافتراء وكذب وحسد ووهن ووقاحة ورجاء.