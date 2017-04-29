ألفانو: علينا تحقيق استقرار ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميسينا – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو “يجب علينا تحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وأضاف الوزير ألفانو في تصريحات من في تاورمينا (صقلية) السبت، “إن ليبيا استقرت فستتحقق لنا منفعة كبيرة وسوف نعول على الفور على فائدة كبيرة وفورية من ناحية تدفقات الهجرة”، وهو “ما يهدف اليه المجتمع الدولي”، كذلك “لأننا قمنا حتى الآن بدفع فاتورة هذا العمل غير المكتمل من قبل المجتمع الدولي”، وقد “حان الوقت الآن لاتمام هذه المهمة”.

وتابع وزير الخارجية “في هذه الأثناء نحن نسير إلى الأمام على المستوى الثنائي أيضا”، فقد “اتصلت بالرئيس الليبي فائز السرّاج، قبل ثلاثة أيام فقط”، وقد “عملنا من خلال تعزيز اجتماع في روما بين شرق غرب ليبيا”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول “إننا لا ننتظر واقفين أن يتحرك الآخرون”، ففي “الوقت نفسه، نمضي قدما”.