إيطاليا ضيف شرف بمعرض طهران الدولي للكتاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا أنها تقلت دعوة من إيران للمشاركة كضيف شرف في معرض طهران الدولي للكتاب، التي تنطلق نسخته الـ30 اليوم وتستمر الى 13 أيار/مايو الجاري.

وأشارت الخارجية الإيطالية الى “القيمة الرمزية الرفيعة” للدعوة بإعتبار أنها أول “دولة غربية” كضيف شرف، والدولة الثالثة بعد سلطنة عمان وروسيا، كما نوهت بـ”القيم الهامة” التي تضفيها ذات الدعوة على المستويات “الثقافية والسياسية والتجارية والصناعية”.

كما ذكرت أن مشاركة إيطاليا كضيف شرف “تؤكد التقارب التدريجي الراهن بين إيران والغرب”، بعد الاتفاق الدولي حول طموحات سلطات طهران النووية، ويسند إلى روما “دورا قياديا للمضي قدما” في عملية التقارب هذه.

وفي هذا الصدد، أفادت مصادر إعلامية إيرانية بأن فعاليات المعرض بدأت في وقت سابق اليوم، في مراسم افتتاح انطلقت بحضور رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني ووزير الثقافة والارشاد، رضا صالحي اميري، في مجمع (آفتاب)، جنوب العاصمة طهران.