مصر: السيسي غدا إلى الإمارات في زيارة ليومين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- يتوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، غداً الأربعاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة لمدة يومين، لإجراء مباحثات مع قيادات الدولة هناك.

وقال بيان للرئاسة ان المباحثات سوف “تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف “تأتى زيارة الرئيس في إطار علاقات الأخوة الوثيقة بين مصر والإمارات، بما يساهم في دفع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتأكيداً لحرص الجانبين على استمرار التنسيق بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية، بهدف تعزيز العمل العربي المشترك وحماية الأمن القومي العربي”.