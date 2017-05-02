ألفانو: سنصوت ضد قرار اليونسكو المُسيَّس بشأن القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو “أعطيت تعليمات محددة لمندوبنا الدائم لدى اليونسكو، للتصويت ضد قرار اليونسكو المُسيَّس الأخير حول القدس”، وذلك أيضا “بمناسبة يوم وطني إسرائيلي مهم”، في إشارة الى الذكرى الـ69 لإعلان دولة إسرائيل.

وقال ألفانو في بيان صدر عن مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الثلاثاء، إن “رأينا واضح جدا، فلا يمكن لليونسكو أن يصبح مقراً لمواجهة أيديولوجية مستمرة”، حيث “تتم معالجة قضايا كُلِّفت بحلها جهات أخرى”، لذلك “وتماشيا مع ما قلناه في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، سنصوت ضد القرار، على أمل أن يكون هذه إشارة واضحة جدا ومفهومة جيدا من قبل اليونسكو”.

وعلل رئيس الدبلوماسية الإيطالية سبب التصويت بـ”لا” على مشروع القرار بشأن القدس قائلا “ينبغي لليونسكو الإهتمام بالمسائل الثقافية البحتة، لا تلك التي تدور من حولها مواجهات سياسية”، واختتم بالقول إن “لهذه الاخيرة، هناك جهات مخولة ومختصة بمعالجتها”.

وكان لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، قد أقرت في الـ26 من تشرين الأول/أكتوبر، قرارا جديدا بشأن وضع المدينة القديمة في القدس يؤكد على خلفيتها الإسلامية، مع عدم الإشارة إلى ما تصفه إسرائيل بالتراث الديني اليهودي لها، مشيرا إلى المناطق المقدسة في المدينة باسمها العربي “الحرم الشريف” وتجاهل الاسم العبري الذي يستخدمه الإسرائيليون، أي “جبل الهيكل”.