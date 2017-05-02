فلسطين ترحب واسرائيل تندد بتصويت اليونسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- القدس-رحبت حكومة السلطة الفلسطينية، فيما نددت اسرائيل، بتصويت اليونسكو على قرار جديد بشأن القدس.

فقد رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بنتائج تصويت المجلس التنفيذي التابع للمنظمة، وقال في تصريح وصل وكالة (آكي) الايطالية للانباء “رغم محاولات الحكومة الإسرائيلية اليائسة لتقويض قرارات فلسطين في اليونسكو إلا أن العالم صوت لصالح قراراتنا مختارا أن يقف بجانب الحق في وجه الظلم والاحتلال وسياساته غير الشرعية.”

وأضاف “فشلت الحملة الإسرائيلية المحمومة، ضد مشاريع قرارات فلسطين والقدس الشريف في اليونسكو وفشل كل من يدعم تقويض هذه القرارات من دول ومجموعات ومؤسسات وشخوص”.

وتابع “تشير هذه القرارات إلى الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية بمدينة القدس وتؤكد ضرورة إرسال مندوب لليونسكو للتواجد بشكل دائم في القدس، لمراقبة ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات وإجراءات تهويدية وتدميرية”.

وعبر المالكي عن “الاستياء” من تلك الدول التي لم تصوت لصالح القرارات، معتبرا أن ذلك يعد “تشجيعا لسلطة الاحتلال للتمادي في ممارساتها غير الشرعية في مدينة القدس المحتلة”.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو “لا يوجد هناك شعب في العالم يعتبر أورشليم مقدسة ومهمة له مثل الشعب اليهودي، رغم أن تجرى اليوم جلسة في اليونسكو تحاول أن تنكر هذه الحقيقة البسيطة”.

وأضاف “نحن نرفض اليونسكو ونتمسك بحقيقتنا، التي هي الحقيقة بعينها”.