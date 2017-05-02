ألفانو يهاتف نتنياهو لتأكيد الرفض لتصويت اليونسكو بشأن القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي، أنجيلينو ألفانو، مساء الثلاثاء أنه أجرى إتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل وقت قصير من تصويت اليونسكو، للإعراب عن “الرفض للقرار المسيس” للمنظمة الأممية بشأن عدم سيادة إسرائيل للقدس.

كما أشار ألفانو، حسبما نقلت عنه الخارجية الإيطالية، إلى أنه أعرب أيضا خلال المكالمة عن “الأمل في أن تتوجه دول بالاتحاد الأوروبي في ذات الاتجاه”، ملفتا إلى أن القرار الإيطالي “اتخذ في ضوء العلاقات الثنائية الممتازة بين إيطاليا وإسرائيل”.

وكان رئيس الوزراء نتنياهو قد أعلن، بعد ظهر اليوم في حفل استقبال السلك الدبلوماسي المعتمد لدى بلاده بمناسبة إعلان قيام دولة إسرائيل، أنه أجرى “على مدار اليومين الأخيرين، محادثات كثيرة مع زعماء دولكم ووزراء خارجيتكم وهذا ما قام به أيضا دبلوماسيونا بخصوص التصويت السخيف الذي يجرى حاليا في الأمم المتحدة”. وأضاف “النتيجة هي انخفاض متواصل في عدد الدول التي تدعم هذا القرار السخيف في اليونسكو. كان عددها قبل عام 32 دولة وهذا انخفض إلى 26 دولة قبل ستة أشهر والآن انخفض عددها إلى 22 دولة. ولكن أريد أننا سنواصل بذل هذه الجهود الممنهجة والمتعاقبة كي نخفض عدد الدول الداعمة لهذا القرار إلى صفر لأنه ينبغي ألا تكون هناك تصويتات من هذا القبيل في الأمم المتحدة”.