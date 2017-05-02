الاتحاد الأوروبي: وثيقة حماس الجديدة لن تغير موقفنا منها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر الاتحاد الأوروبي أن قيام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإصدار وثيقة المبادئ والسياسات العامة لن تغير من الموقف تجاهها.

وتعيد الوثيقة التأكيد على الخطوط العامة لسياسة الحركة، مع قبولها بدولة فلسطين على حدود 1967، دون الاعتراف بإسرائيل.

ولكن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لم يخف، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم حول هذا الموضوع، شعور الاتحاد بالارتياح لصدور مثل هذه الوثيقة، فـ”هي توفر فرصة متجددة ومرحب بها للفصائل الفلسطينية من أجل المشاركة في عملية مصالحة شاملة”، حسب كلامه. وحث المتحدث كافة الأطراف الفلسطينية على انتهاز هذه الفرصة.

وأشار المتحدث إلى أن المصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية توفر أرضية مناسبة لبناء مؤسسات قوية وشاملة وديمقراطية، حيث “تعتبر المصالحة عاملاً حاسماً في بناء الدولة الفلسطينية”، وفق تعبيره.

هذا ويحرص الاتحاد الأوروبي على تكرار موقفه الذي يدعو فيه كافة الأطراف الفلسطينية إلى البحث عن أرضيه مشتركة والعمل معاً لتلبية احتياجات المدنيين الفلسطينيين.

هذا ويرى المراقبون أن وثيقة المبادئ والسياسات العامة التي أصدرتها حماس لا تحمل جديداً بحد ذاتها، بل تسعى لتوجيه رسائل إلى العالم الخارجي عبر تبني خطاب أقل تشدداً من ذي قبل، وبالتالي تحسين صورة الحركة في الخارج.