مسؤول فاتيكاني: هجمات السياسية ضد المنظمات غير الحكومية “منافقة ومخجلة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ وصف مسؤول فاتيكاني الهجمات العشوائية لسياسيين ايطاليين ضد المنظمات غير الحكومية بأنها “منافقة ومخجلة”، تعليقا على الجدل بشأن علاقات مزعومة بين المهربين والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال إنقاذ المهاجرين بالبحر المتوسط.

وأضاف المونسنيور جانكارلو بيريغو مدير مؤسسة (مغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الايطاليين في تصريحات متلفزة، أن “الوضع المأساوي والمضطرب في ليبيا، والذي خلقته أوروبا بعد أن دفعتها إليه خيارات خاطئة، لا يمكن أن يتحمل تبعاته فقط أولئك الذين يضطرون اليوم لركوب البحر والمجيء إلينا، أي المهاجرين”.

وذكّر المونسنيور بيريغو بأن “من الصواب أن يكون القضاء يقضا وعلى علم بالوضع الراهن في منطقة البحر المتوسط، دائما وفي كل مناسبة”، وذلك “لكي لا يصبح المهاجرون ضحايا مزدوجة”، لكن “ضربات السياسيين دون تمييز ضد المنظمات غير الحكومية التسع، التي تعمل في البحر المتوسط ​​لإنقاذ الأرواح البشرية، أكرر القول إنه نفاق وأمر مخزٍ”.

وأوضح أن “عمل المنظمات المذكورة تم إزاء تزايد أعداد من فقدوا حياتهم من المهاجرين، الذين تجاوزا الـ5 آلاف عام 2016 مقارنة بـ3 آلاف عام 2015″، وهو نشاط “تم بدعم مصارف وموارد من القطاع الخاص والمجتمع المدني”.

وتساءل “أهناك الكثير من المهاجرين الذين ينبغي استقبالهم؟”، مجيبا “أعتقد أنه فعل ينم عن ذكاء ومسؤولية، استقبال 175 ألف شخص بشكل موسع في بلديات إيطاليا الـ8 آلاف، وتعزيز مسيرات شخصية لمرافقة المهاجرين ودمجهم”، وذلك “باستخدام الموارد المتاحة لأجل خدمة جديدة، وكذلك أشخاص كمعلمين ووسطاء وغيرهم، قد يكونون مفيدين لتأسيس وتعزيز الحوار والتكامل الاجتماعي في البلاد”.

وخلص المسؤول الفاتيكاني الى القول إن “من الواضح أن توزيع المهاجرين على نطاق واسع يفرض على أوروبا أن تستيقظ من سباتها والنهوض به في جميع بلدانها الـ27”.