عباس: دعوت ترامب لزيارة بيت لحم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه وجه الدعوة الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة بيت لحم، وقال “عندما تحدثت مع الرئيس ترامب هاتفيا قبل اكثر من شهر فقد دعوته لزيارة بيت لحم وعندما هنأته بالانتخابات دعوته لزيارة بيت لحم واتمنى ان يزورنا للتعرف علينا”.

وشدد الرئيس الفلسطيني على ان لا بديل عن حل الدولتين، وقال “نحن في الفترات الماضية لم نجري حوارات مع الإسرائيليين الا ما ندر ولكن مع الاسف الشديد دائما ابوابهم مغلقة وبخاصة الحكومة الإسرائيلية الحالية التي نعتقد ان ليس لديها رؤية سياسية”. وأردف “اما نحن فموقفنا الاساس هو اننا نطالب بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وبدون ذلك لن نقبل اي حل وهو حل يرتبط بعدد من القضايا مثل اللاجئين والامن او ما يعرف بقضايا الحل النهائي ويجب ان تكون على جدول الاعمال ولكن جدول الأعمال يجب ان ينطلق من هذه النقطة ونأمل ان يستجيب لنا المجتمع الدولي ونامل ان تستجيب في المستقبل الإدارة الإسرائيلية لهذا الحل لأنه لا بديل لهذا الحل ، لا بديل على الإطلاق”.

وأضاف في لقاء مع ممثلي الجالية الفلسطينية في امريكا قبيل لقاءه اليوم مع الرئيس اللمريكي دونالد ترامب، “هناك من يتحدث عن الدولة الواحدة وهي التي تترجم بأحد حلين اما التمييز العنصري او نموذج جنوب افريقيا وهو ما يمارس علينا الان، فما تريده إسرائيل هو دولة بنظلمين، نظام ديمقراطي لهم ونظام لا ديمقراطي لنا، والحل الاخر هو الدولة الديمقراطية وهذا لا اعتقد ان الإسرائيليين يمكن ان يقبلوا به او يمكن ان يرضوا به ولذلك فإن الحل الأمثل بالنسبة لنا هو دولتين على اساس حدود 1967”.

وبشأن زيارته الى واشنطن، قال “نحن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وهي المرة الأولى في العهد الجديد في عصر الرئيس ترامب من اجل ان نلتقي به وسيتم اللقاء بيننا وبينه، وبالتأكيد فانه قبل ان نأتي الى هنا وهذه من الأحداث النادرة تقريبا ان الأشقاء العرب تناقشوا وتباحثوا واتفقوا على كلمة واحدة تقال هنا في امريكا وهذا يعني انه للمرة الأولى يأتي الزعماء العرب الى امريكا ليقولوا كلمة واحدة محددة ومحدودة للإدارة الأمريكية”. واضاف “ظهر هذا جليا وواضحا في القمة العربية في البحر الميت والتي كانت قمة فلسطين بامتياز حيث ان جميع الزعماء العرب تناولوا القضية الفلسطينية بكثير من التفصيل وبكثير من المعلومات وبكثير من التأييد”.

واشار عباس إلى أنه “وفي ختام القمة حصلت قمة ثلاثية مصغرة، دعا اليها الملك عبد الله الثاني وحضرها الرئيس السيسي وحضرتها تحت عنوان واحد: وهو اننا ذاهبون الى الولايات المتحدة فنريد ان نتكلم بلغة واحدة وفعلا جلسنا ووضعنا النقاط على الحروف وكتبنا كل كلمة سنقولها هنا وقد جاء الرئيس السيسي والملك عبد الله ونقلا ما اتفقنا عليه وقابلتهما قبل ايام في كل من القاهرة وعمان واكدا لي بانهم ناقشا ونقلا نفس الرسالة التي تم الاتفاق عليها وهي كيف نقدم انفسنا للإدارة الأمريكية الجديدة وما هو المطلوب منها”.

وزاد “هذه من الظواهر الجيدة وأنا جئت أيضا لأتمم واتابع ما قاله الإخوان الزعيمان الملك عبد الله والرئيس السيسي وإن شاء الله هناك أيضا زعماء اخرين سيأتون الى هذا البلد وسيقولون نفس الرسالة نأمل ان تكون بداية خير ونأمل ان يكون هذا العهد منفتحا من اجل الوصول الى حل سياسي لقضية الشروط الأوسط بعد ان عانت 70 سنة من الإهمال و50 سنة من الإحتلال”.