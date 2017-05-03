سيناتور ايطالي: هناك ملف استخباراتي أجنبي عن المنظمات غير الحكومية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد سيناتور ايطالي أن هناك ملفا استخباراتيا أجنبيا عن المنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال إنقاذ المهاجرين في منطقة البحر المتوسط.

وأضاف نائب رئيس مجلس الشيوخ وعضو حزب (رابطة الشمال)، روبرتو كالديرولي، في تصريحات الأربعاء، أن “وسائل الإعلام أرادت إبراز نقض المزاعم حول ملف الإستخبارات عن المنظمات غير الحكومية”، على الرغم من “تأكيد الأمر من قبل (الأمين الفدرالي العام لحزب رابطة الشمال)، ماتّيو سالفيني ورئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)، جاكومو ستوكّي”.

وتابع كالديرولي، “من الواضح أن تصريحات ستوكّي (بالإشارة إلى الأخبار المتداولة حول وجود ملف أعدته الإستخبارات الإيطالية، يرتبط بها فقط وليس بالمخابرات الأجنبية، وكما ذكر بالتحديد هو نفسه”، لذا “فإن ربطنا تأكيدات ستوكّي بتصريحات مدعي عام كاتانيا، كارميلو تزوكّارو، الذي يؤكد أن بحوزته هذه المعلومات، على الرغم من عدم صلاحيتها للاستخدام من الناحية القضائية”، فمن “الواضح أن الملف موجود، لكن مصدره مخابرات غير إيطالية”.

وذكر السيناتور اليميني أنه “لذلك فإن تصريحات تزوكّارو متطابقة مع ستوكّي ومع سالفيني نفسه وليس هناك أي تناقض بينها” لكن “علينا الآن الكف عن اللعب بـ(مصدر الملف)، ولتكشف عنه الحكومة بغض النظر عن أصله”، واختتم بالقول “لتوضح المحاكم الأمر لاحقا، وتشرع بعمليات الاعتقال ومصادرة سفن من انتهك قوانيننا”.