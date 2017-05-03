مسؤول فلسطيني: الأساس في اجتماع ترامب الموضوع السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- رفض مسؤولون فلسطينيون التعليق على ما تردد من تقارير عن مطالب امريكية للرئيس الفلسطيني محمود عباس قبيل لقاءه مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب في البيت الابيض في وقت لاحق اليوم، من ضمنها توقف الفلسطينيين عن استخدام لهجة معادية لإسرائيل

وقال مسؤول فلسطيني لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء “لن نعلق على ما تنشره اسرائيل عن مطالبات امريكية”، واضاف “هناك تحضيرات تجري منذ عدة اسابيع للقاء القمة وستتكلل اليوم بالاجتماع في البيت الابيض الذي بالتأكيد سيكون له ما يليه”.

واشار المسؤول الفلسطيني إلى ان “الكثير من القضايا موضوعه على طاولة البحث وهناك اتفاق على قضايا ونقاشات حول قضايا اخرى”.

وقال “بالنسبة لنا، فإن الموضوع من أساسه سياسي وهو تطبيق حل الدولتين باقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود ١٩٦٧، هذا هو الاساس وهذا ما ينبغي الحديث عنه”.

واضاف “الرسالة الفلسطينية والعربية هي ان حل الصراع يتم بتطبيق مبادرة السلام العربية”، ورأى أن هناك “محاولة اسرائيلية للتشويش والتخريب على اللقاء من خلال اثارة قضايا”، وقال “لن ننجر الى هذه اللعبة الاسرائيلية”.

وسيكون لقاء عباس-ترامب اليوم هو الاول بينهما ويستهل بلقاء ثنائي ثم ينضم الوفدان الفلسطيني والامريكي الى الاجتماع بعد الادلاء ببيانات منفصلة.