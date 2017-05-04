برلمانية ايطالية: تدخل ضد الدول التي لا تطبق قواعد الإنقاذ بحرا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية يمينية ايطالية “نحن فخورون بخفر سواحلنا وبكل حياة تنقذها في البحر”، لكن “أرى شخصيا أن من غير المقبول أن لا تحترم جميع الدول، قواعد الإنقاذ البحري”، لذا “أطالب الحكومة بتحرك دبلوماسي قوي”، بهذا الصدد.

وخلال مؤتمر صحفي لكتلتي حزبها (فورتسا إيتاليا)، بمجلسي النواب والشيوخ حول الهجرة ودور المنظمات غير الحكومية، أضافت رئيسة لجنة منطقة التأشيرة الموحدة (شنغن) بالبرلمان الايطالي، لاورا رافيتّو، أن “لجنة شنغن وضعت برنامجا للقاء كل المنظمات غير الحكومية الناشطة في البحر المتوسط”، لكن “ليكن واضحا أنه ليست هناك أية نية لتجريم أحد”.

وخلصت البرلمانية اليمينية الى القول “سنضي قدما على طريق القيام بعمل جدي جدير بالإستحاق”.