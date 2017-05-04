ألفانو يستقبل مستشار رئيس الوزراء الباكستاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استقبل وزير الخارجية الايطالي، أنجيلينو ألفانو الخميس مستشار رئيس وزراء باكستان للشؤون الخارجية، سرتاج عزيز، وذلك في إطار “المشاورات الثنائية الدورية”، حسبما أفادت الخارجية الإيطالية

ونوه ألفانو بأن “العلاقات بين إيطاليا وباكستان تمر بمرحلة إيجابية للغاية، على البعدين السياسي والاقتصادي”، ويتضح هذا التوجه “الباعث للرضا، أيضا في حقيقة أنه في عام 2016 أصبحنا ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لباكستان”.

ولقد تناول اللقاء بين ألفانو وعزيز، الذي جرى بمقر الخارجية في العاصمة روما، “العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي”، من بينها، “مكافحة الإرهاب والأصولية، وحماية حقوق الإنسان والأقليات الدينية، وقضايا الهجرة والتعاون داخل منظومة الأمم المتحدة وفي إطار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وباكستان، وكذلك التعاون الثنائي في المجال الثقافي”