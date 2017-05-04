رئيس الشيوخ الإيطالي: استقبال من يواجه الخطر واجب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – قال رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بيترو غراسّو إن استقبال من يواجه الخطر واجب مفروض علينا.

وفي كلمته الافتتاحية لمؤتمر أوروبي عن تدفقات اللاجئين هربا من الحروب والاضطهادات، في فلورنسا (وسط) الخميس، أضاف غراسّو “أنا لا أتعب أبدا من تكرار أن انقاذ واستقبال من يواجه الخطر والاعتراف لمن يستحق الحماية الدولية، ليست لفتات تنم عن الحرية أو تعابير مصدرها الكرم، بل التزامات أخلاقية وقانونية ودولية”.

وأردف “أنا فخور بما قامت به إيطاليا في السنوات الأخيرة”، فقد “رأيت في لامبيدوزا متطوعينا وأطبائنا وقوات الجيش والشرطة والموظفين المدنيين ورئيسة البلدية جوزي نيكوليني (حصلت مؤخرا على جائزة اليونسكو للسلام)، ورجال ونساء ينجدون الناجين، ويجمعون بمعاناة وألم ورحمة في البحر، جثث الذين لم ينجحوا بالوصول، ويستقبلون بالاحضان من يعانون أو يملأهم الخوف”.

وخلص رئيس مجلس النواب الى القول “اعتقد ان كل النساء والرجال الذين يعيدون إلى كل شخص كرامته الإنسانية يحملون رسالة للبشرية ينبغي أن يستقي منها الاتحاد الأوروبي ويتبناها”.